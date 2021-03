Calciomercato Juventus, scatto Paratici per Aguero | Cifre e dettagli

La Juventus pianifica il calciomercato in vista della prossima stagione, avendo tutta l’intenzione di mettere a segno un colpo sensazionale. Di seguito tutte le ultime novità

La stagione della Juventus si è ormai complicata in maniera importante dopo gli ultimi risultati non proprio positivi. L’eliminazione in Champions League è stata cocente, ma anche in campionato i bianconeri non stanno riuscendo a trovare continuità, come dimostra la sconfitta recente contro il Benevento. Proprio contro i campani, l’attacco bianconero è rimasto a secco di gol e proprio in quella zona i campo la dirigenza potrebbe intervenire in maniera importante durante la prossima estate alla ricerca del profilo giusto da affiancare a Cristiano Ronaldo.

Tra le tante candidature che già da settimane circolano per l’attacco bianconero, quella di Sergio Aguero pare la più convincente. Il Manchester City ha annunciato che il calciatore non rinnoverà il proprio contratto, dopo una stagione travagliata tra infortuni e il contagio da Covid-19 che inevitabilmente ne ha condizionato il rendimento. La Juventus è in primissima fila per arrivare al calciatore, che è già al centro di accesissimi rumors di calciomercato: Fabio Paratici ha tutta l’intenzione di affondare il colpo per la punta, ecco le ultime novità a riguardo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Juventus, scatto di Paratici per Aguero: le cifre dell’operazione

Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, l’intenzione della Juventus sarebbe quella di giocare d’anticipo con la concorrenza per arrivare a El Kun. La volontà di Fabio Paratici e della dirigenza è infatti di approfondire i contatti il prima possibile per bloccare l’accordo con il centravanti argentino. L’arrivo del calciatore non sarebbe economico: nonostante i recenti problemi fisici, Aguero chiede una cifra attorno ai 15 milioni di euro a stagione. La dirigenza, però, avrebbe il risparmio del 50% sulle tasse, legato ai benefici del Decreto Crescita. Un’opzione non da sottovalutare, dato che con questo regime Aguero costerebbe 20 a lordo, esattamente come Paulo Dybala, se la Joya dovesse rinnovare a 10 milioni netti a stagione.

Non a caso i costi tra i due calciatori sembrano simili: se alla fine Dybala dovesse lasciare la Juventus, Aguero non sarebbe un peso eccessivo per le casse della società. Da non dimenticare, però, la concorrenza che non mancherebbe per l’argentino. Il Barcellona sembra in prima fila e potrebbe giocarsi la carta Messi. Non si sa, però, se alla fine la Pulce dovesse davvero restare. Occhio anche al PSG, con Leonardo che potrebbe fiondarsi sul calciatore in caso di addii eccellenti.