Juventus, si scalda Pinsoglio: la situazione portieri!

La Juventus deve fare i conti con la squalifica di Buffon ed è in apprensione per Szczesny per il focolaio Covid della Polonia. Si scalda Pinsoglio

Gianluigi Buffon non sarà a disposizione di Andrea Pirlo per la prossima partita di campionato, che vedrà la Juventus impegnata, alla vigilia di Pasqua, nel derby contro il Torino. Nella giornata di ieri è arrivato il comunicato: “La Corte Federale d’Appello presieduta da Mario Luigi Torsello – si legge sul sito della FIGC – ha accolto il ricorso del Procuratore Federale, infliggendo una giornata di squalifica a Gianluigi Buffon”. L’estremo difensore bianconero era stato deferito per aver pronunciato una frase contenente un’espressione blasfema in occasione della gara con il Parma, risalente al 19 dicembre scorso. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Juventus, in apprensione per Szczesny

Una notizia che potrebbe mettere nei guai la Juventus, che è in apprensione per le condizioni di Wojciech Szczesny. Qualche giorno fa era risultato positivo Lukasz Skorupski, estremo difensore del Bologna, poi è stata la volta del centrocampista Mateusz Klich, Krychowiak e Piatkowski. Nella Nazionale della Polonia c’è dunque un vero e proprio focolaio che non può far dormire sonni tranquilli ad Andrea Pirlo. All’ultimo giro di tamponi, come riporta Tuttosport, l’ex portiere di Arsenal e Roma è risultato negativo ma Carlo Pinsoglio è stato allertato. Il terzo portiere bianconero è pronto a difendere i pali della Juventus qualora dovesse servire.

Il classe 1990 di Moncalieri non ha ancora collezionato alcuna presenza in stagione ma è riuscito comunque a farsi espellere durante il match contro il Genoa. Il passato campionato, invece, Pinsoglio aveva disputato appena 18 minuti, nell’ultima sfida contro la Roma.