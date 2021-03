Il Bayern Monaco si tira indietro. I bavaresi non parteciperanno a nessun asta per Haaland. Il centravanti del Borussia Dortmund, che piace alla Juventus, non interessa ai bavaresi. Chiare le parole di Rummenigge

Erling Haaland fa notizia, in questi giorni, per non essere riuscito a segnare con la sua Nazionale. L’attaccante norvegese è rimasto a secco nelle tre sfide, valevoli per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, contro Gibilterra, Turchia e Montenegro. I numeri del centravanti restano comunque davvero formidabili: con la maglia del Borussia Dortmund ha, infatti, realizzato 33 gol in 31 partite disputate. Haaland rimane così uno dei calciatori più apprezzati sul mercato.

Il suo valore è schizzato alle stelle e supera di molto i 100 milioni di euro. Lo vogliono davvero tutti: in Italia ci ha messo gli occhi la Juventus, che potrebbe sfruttare i buoni rapporti con Mino Raiola, per portarlo a Torino qualora dovesse partire Cristiano Ronaldo. Ma piace soprattutto in Inghilterra. Il Manchester City lo vorrebbe per sostituire Aguero ma sul giocatore ci sono anche Chelsea e United. Attenzione ovviamente al Psg se dovesse essere chiamato a sostituire Mbappe e al Real Madrid. I blancos vogliono una grande prima punta e i nomi sul taccuino sono proprio quelli del norvegese e del francese del Psg.

Calciomercato Juventus, niente Bayern Monaco per Haaland

Dalla corsa ad Haaland sembra tirarsi fuori il Bayern Monaco. Karl Heinz Rummenigge, dirigente dei bavaresi, intervenuto ai microfoni della ‘Bild’, ha parlato chiaramente: “Non so da dove vengano le voci – afferma il tedesco -. Posso solo dire una cosa: abbiamo il miglior calciatore del mondo in questa posizione, Robert Lewandowski che ha un contratto fino al 2023″.