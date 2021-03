Calciomercato Milan, futuro Romagnoli: Raiola spara alto | C'è la Juventus

Il futuro del calciatore sembra sempre più in bilico con la maglia del Milan, possibile addio sul calciomercato. Lo scenario tra la richiesta di Raiola e la Juventus sullo sfondo

Il Milan si prepara a un finale di stagione decisamente intenso in campionato, con la rincorsa all’Inter che potrebbe diventare sempre più calda nelle prossime partite. Intanto la questione relativa i rinnovi di contratto resta sempre più bollente nel club milanese. Da mesi vi stiamo riportando la situazione relativa Gianluigi Donnarumma, dato che non è ancora arrivato un accordo per la permanenza dell’estremo difensore al Milan.

La situazione relativa un altro assistito di Mino Raiola potrebbe diventare particolarmente spinosa nel prossimo futuro. Stiamo parlando di Alessio Romagnoli. Il centrale non sta vivendo un momento positivo sul campo. Prima è retrocesso nelle gerarchie di Stefano Pioli, come dimostra la panchina contro la Roma, a fronte di alcuni pesanti errori sul campo. Poi l’infortunio che ha bloccato il suo possibile riscatto. Di certo, le prospettive in ottica mercato non sembrano particolarmente agevoli in questa fase di contrattazioni. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Milan, Romagnoli e un rinnovo complicato: mossa Raiola e big pronte

L’attuale contratto in scadenza nel 2022 non lascia tranquilli circa il futuro del centrale. Il rinnovo non arriva e le richieste di Mino Raiola sono veramente importanti. Attualmente, l’ex Roma percepisce 3 milioni e mezzo di euro a stagione. L’agente, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport, punta addirittura i sei milioni, una cifra altissima per le casse rossonere. La trattativa, dunque, ancora prima di sedersi al tavolo non si preannuncia per nulla semplice.

In caso di addio, sembra molto difficile che il centrale possa andare all’Inter o tornare alla Roma. Da considerare, invece, con grande attenzione la pista che porterebbe alla Juventus che potrebbe aver bisogno in quella zona di campo e penserebbe proprio a Romagnoli. Un’altra ipotesi suggestiva porta in Spagna e al Barcellona. I blaugrana necessitano di un nuovo centrale di piede mancino: non ci sono stati ancora contatti ufficiali, ma le parti in causa sanno che potrebbero presto verificarsi. In ogni caso, il futuro di Romagnoli pare sempre più in bilico: tra difficoltà per il rinnovo e big alla finestra, l’addio al Milan si fa sempre più concreto.