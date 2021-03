Sergio Aguero in scadenza con il Manchester City a fine stagione e nel mirino della Juventus: ‘via libera’ dall’Inghilterra

E’ Sergio Aguero una delle occasioni del mercato estivo. L’attaccante argentino è in scadenza di contratto con il Manchester City a fine stagione e le possibilità di lasciare i Citizens sono molto elevate. Tra le squadre interessate al Kun c’è anche la Juventus. I bianconeri devono rinforzare il reparto offensivo: al di là di quel che accadrà con Ronaldo e con Dybala, quest’anno Pirlo ha vissuto in costante emergenza e nella prossima stagione servirà almeno un altro attaccante di livello per evitare un’annata di sofferenza. Per il reparto avanzato juventino si è parlato anche di Aguero, per il quale però la concorrenza da battere è folta e agguerrita. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, il Chelsea si tira fuori per Aguero

Sergio Aguero è uno dei possibili acquisti del Barcellona, soprattutto in casa di permanenza di Lionel Messi. Nelle scorse settimane si è parlato anche di un forte interessamento da parte del Chelsea di Tuchel ma ora dalla Germania arriva la ‘smentita’. Secondo il giornalista della Bild Christian Falk, infatti, non corrisponde al vero la voglia dei Blues di prendersi Aguero a parametro zero. L’obiettivo della società di Abramovich è un altro attaccante accostato anche alla Juventus: Erling Haaland.

Fossero confermate queste indiscrezioni, Paratici avrebbe un ostacolo in meno nella caccia al Kun Aguero. All’età di 32 anni, l’argentino potrebbe sbarcare in Serie A gratis: la Juventus ci pensa ed ora ha il ‘via libera’ da parte del Chelsea.