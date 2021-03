Calciomercato, no al Psg: Alaba ha scelto!

Non ci sarà il Psg nel futuro di David Alaba. Il calciatore, che in estate lascerà il Bayern Monaco, vuole giocare in Spagna. Il classe 1992 diviso dunque tra Real Madrid e Barcellona

E’ ancora tutto da scrivere il futuro di David Alaba. Il giocatore austriaco ha deciso di lasciare, al termine della stagione, il Bayern Monaco, per intraprendere una nuova avventura lontano dalla Germania. Il classe 1992 è chiaramente finito nel mirino dei grandi club: ci ha pensato anche la Juventus, ma i costi dell’operazione per portarlo a Torino, sono davvero esagerati, anche per una squadra, con la forza economica come i bianconeri.

Calciomercato, Alaba vuole la Spagna

In merito al futuro di Alaba arrivano aggiornamenti dall’Inghilterra: ‘SkySports’, riporta, che il giocatore che compirà 29 anni, il prossimo 24 giugno, avrebbe detto no ad un’importantissima offerta del Psg. L’austriaco ha rifiutato anche la proposta del Chelsea di Tuchel: l’idea di Alaba, infatti, sarebbe quella di trasferirsi in Spagna. La Liga rappresenta dunque la sua priorità, con Barcellona e Real Madrid come possibile mete. Ad oggi la squadra che starebbe maggiormente facendo sul serio per il giocatore sono i blancos. Nelle scorse ore si era parlato di un’importante proposta presentata ad Alaba e al suo entourage, pronti ad incassare ben 20 milioni di euro.