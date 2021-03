Svolta clamorosa per quanto riguarda il calciomercato Juventus. Il grande obiettivo Haaland avrebbe un accordo segreto da una settimana

La sconfitta in casa contro il Benevento rischia di compromettere del tutto una stagione che per la Juventus va già considerata negativa dopo l’eliminazione agli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. Con 11 partite ancora da giocare in Serie A, la squadra di Pirlo deve rimontare 10 punti all’Inter capolista e 4 al Milan (che ha giocato una partita in più). Ad oggi lo scudetto pare un miraggio: per salvare questa annata, quindi, serve vincere la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta e qualificarsi per la prossima Champions. A prescindere dai risultati sul campo, c’è aria di rivoluzione in casa bianconera e tutti finiscono sul banco degli imputati. Dai dirigenti all’allenatore, passando per i giocatori più importanti, a partire da Cristiano Ronaldo.

Calciomercato: “Accordo con Haaland” | Juventus gelata

L’idea della Juve sarebbe quella di cedere CR7 per aprire un nuovo ciclo. In attacco l’obiettivo numero uno porta sempre il nome di Erling Haaland, centravanti norvegese classe 2000 che sta impressionando tutti con la maglia del Borussia Dortmund. Gli ottimi rapporti con il suo agente Mino Raiola possono essere considerati un’arma in più per i bianconeri, ma la concorrenza è davvero altissima. Dal Real Madrid al Barcellona passando per i top club inglesi. A tal proposito arriva la rivelazione clamoroso da parte dell’insider britannico ‘Indykaila News’, secondo cui da una fonte interna al Manchester City avrebbe confessato che da una settimana è stato trovato l’accordo in segreto per portare Haaland alla corte di Guardiola.