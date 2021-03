Nome nuovo in ottica calciomercato Juventus. Per l’attacco di Pirlo è sfida all’Ajax per il giovane greco Koutsias del Paok

La Juventus punta a rinforzare e ringiovanire la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. In tale ottica si registra l’interessamento dei bianconeri per Georgios Koutsias, centravanti greco classe 2004 già nel giro della Nazionale ellenica Under 21. Secondo il portale ‘abseits.at’, i nove volte campioni d’Italia in carica dovranno fare i conti con la concorrenza degli olandesi dell’Ajax. Per strapparlo al Paok Salonicco, con cui è sotto contratto fino al 2023, basterebbe pagare la clausola di rescissione fissata ad appena 4 milioni di euro.