Tanti i profili accostati alla panchina della Juventus, in queste ultime ore. Il futuro di Andrea Pirlo è tornato ad essere fortemente in discussione dopo il ko di ieri contro il Benevento

Andrea Pirlo è finito nuovamente nel mirino della critica dopo il pesantissimo ko contro il Benevento. Il tecnico è visto tra i principali responsabili della stagione fallimentare dei bianconeri, che ieri sono stati puniti dal Benevento di Pippo Inzaghi, che hanno conquistato la vittoria grazie ad un gol di Gaich. Dopo l’eliminazione dalla Champions League, per mano del Porto, la Juventus potrebbe presto, così, dire definitivamente addio alla corsa scudetto. Troppi i dieci punti di distacco dalla vetta, occupata dall’Inter. L’obiettivo minimo adesso resta la qualificazione in Champions League, non proprio scontata. Il Napoli di Gattuso, che ha recuperato pedine importanti come Mertens ed Osimhen, potrebbe effettuare il sorpasso nel match di recupero, con la Juventus che scivolerebbe al quarto posto, a pari punti con l’Atalanta.

Calciomercato Juventus, Mancini per il dopo Pirlo

Non è chiaro se l’accesso alla prossima Champions, potrà bastare a Pirlo per conservare la panchina. Nel frattempo sono tornati i rumors di calciomercato con i vari nomi per la successione. Si è tornato a parlare di Massimiliano Allegri, prima scelta della Roma per sostituire Fonseca. Il tecnico livornese è il prescelto dai tifosi ma attenzione alla situazione legata a Zidane, che potrebbe lasciare il Real Madrid, qualora non dovesse conquistare un trofeo. Ma i profili che potrebbe prendere in considerazione Andrea Agnelli sono davvero parecchi.

Un altro profilo possibile sarebbe l’ex Inter e Fiorentina e attuale Ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini. Ad affermarlo, sui propri canali ufficiali Twitter, è il giornalista Rai, Paolo Paganini:

“Poi a chi mi chiede: ma se dovesse andare via Pirlo chi potrebbe allenare la #Juventus? Candidati di livello ce ne sono in Italia e all’estero ma dovessi fare un nome io farei quello di Mancini dopo l’Europeo”.