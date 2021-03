I nostri utenti, nel sondaggio sul profilo Twitter di Calciomercato.it, profetizzano un ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus

Lo ha svelato lo stesso Massimiliano Allegri ieri nella lunga intervista negli studi di Sky Sport. Dopo due anni sabbatici, l’ex allenatore della Juventus è pronto a tornare in panchina per l’inizio della prossima stagione. Il mister livornese piace soprattutto alla Roma per il dopo Fonseca, ma occhio anche al Napoli e ad un clamoroso ritorno in bianconero se dovesse naufragare il progetto Pirlo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Secondo i nostri utenti, nel sondaggio di questa mattina sul profilo ufficiale Twitter di Calciomercato.it, il 48,6% dei votanti vede un’avventura bis di Allegri proprio sulla panchina della Juve. Il 38,7 lo vedrebbe meglio alla Roma, mentre solo il 12,7 alla guida del Napoli per la successione di Gattuso. Si infiamma la corsa ad Allegri per la prossima estate…