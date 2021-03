Calciomercato Juventus, grandi intrecci in Serie A | Tra Pirlo, Allegri e Sarri

Tante panchine in bilico in Serie A, non solo quella della Juventus: “All’orizzonte si profilano grandi ritorni, da Sarri ad Allegri”

Diverse situazioni sono in bilico in Serie A, dove il futuro delle panchine è ancora tutto da scrivere in vista della prossima stagione. In primis c’è la Juventus. I bianconeri metteranno Andrea Pirlo sotto esame in questo finale di stagione, con l’obbligo di arrivare fra le prime quattro in campionato. Come raccontato a più riprese su Calciomercato.it, poi, ci sono le panchine di Napoli e Roma ad essere molto incerte. Ad aumentare la pressione su Gattuso e Fonseca, inoltre, ci sono grandi tecnici con tanta voglia di tornare sul campo: Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri su tutti. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, “Avanti con Pirlo” | Ecco dove andranno Sarri e Allegri

Secondo il giornalista ed esperto di mercato Paolo Paganini, come ha espresso sul suo profilo ‘Twitter’, la linea della Juventus per il futuro è già ben definita: “A meno di altri tonfi clamorosi tipo Benevento vuole proseguire con Pirlo, con parecchie cessioni e pochi innesti mirati”. Una strategia all’insegna della continuità a livello di guida tecnica, con diversi cambiamenti per quanto riguarda la composizione della rosa. Il giornalista, poi, prosegue con una previsione sul futuro dei due ultimi ex tecnici dei bianconeri. “All’orizzonte si profilano grandi ritorni in panchina: Sarri a Napoli e Allegri a Roma“. Uno scenario che, anche su queste pagine, è stato dipinto a più riprese.