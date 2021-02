Real Madrid a caccia di un difensore centrale, nel mirino Alaba e Pau Torres accostati anche alla Juventus, ma attenzione a Koulibaly del Napoli

A caccia di un difensore centrale per rafforzare la propria retroguardia. Sembra che in casa Real Madrid sia partito un vero e proprio casting per il difensore centrale. Il club iberico, complice la situazione legata a Sergio Ramos, si sta guardando intorno con estrema attenzione per trovare l’uomo giusto con cui rafforzare la propria difesa. Perché il rinnovo del capitano al momento non arriva e i grandi club europei, dal Psg alla Juventus, dalle big di Premier al Milan, vigilano con attenzione e sono pronti a lanciare l’assalto all’esperto difensore spagnolo, che sembra abbia già comunicato alla dirigenza di non voler più giocare a Madrid nella prossima stagione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus | Colpo Ramos: la posizione del Psg!

Calciomercato Juventus, il Real Madrid punta Alaba e Pau Torres

Ecco allora che Florentino Perez avrebbe lanciato un vero e proprio casting per assicurarsi il giusto difensore centrale. Anche perché, oltre a Ramos, pure le altre situazioni non sono rassicuranti. Varane ha il contratto in scadenza nel 2022 e anche nel suo caso le voci sul rinnovo sono molto incerte, Militao non sta rendendo quanto ci si aspettasse, mentre Nacho, anche lui sotto contratto sino al 2022, quest’anno compirà 31 anni e serve dunque un adeguato ricambio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Ancelotti ci prova | Fissato il prezzo

Così, riferisce ‘As’, il casting da casa Madrid sembra riguardare diversi giocatori. In primis c’è Alaba, che lascerà il Bayern Monaco in estate a costo zero, come confermato dalla dirigenza bavarese, che si è cautelata acquistando Upamecano dal Lipsia. Calciomercato.it ha sottolineato come l’approdo dell’austriaco nella capitale spagnola sia molto vicino, ma Alaba, che piace molto anche a Inter e Juventus, oltre al Manchester City di Guardiola, non è appunto l’unico giocatore nel mirino di Florentino Perez. Oltre al difensore classe 1992, che ha comunque uno stipendio molto alto (sarebbe questo il nodo maggiore), il Real sta sondando il terreno anche per Kounde del Siviglia e Pau Torres del Villarreal, quest’ultimo accostato anche alla Juventus. Il problema più grande è però legato alla clausola rescissoria da 50 milioni di euro. Il Villarreal non sembra voler scendere a troppi compromessi con il prezzo e questo frena anche lo stesso club bianconero.

LEGGI ANCHE >>> VIDEO CM.IT Napoli-Juventus, azzurri in ritiro | Le scelte di Gattuso

Ancora peggio per i ‘Blancos’ è la situazione Kounde, con la clausola fissata dal Siviglia a 90 milioni di euro. Un problema enorme, quello del prezzo, soprattutto considerando il fatto che il Real Madrid rischia di perdere 90 milioni di euro di fatturato, sottolineano le fonti spagnole. E questo complica e non poco anche la quarta pista, che porta in Italia e più precisamente a Napoli. Si tratta di Kalidou Koulibaly. Il centrale senegalese non è più così intoccabile, ma se le richieste di De Laurentiis restano le stesse (o simili) a quelle delle passate estati (con gli oltre 100 milioni proposti dal Manchester United e rifiutati), sarà impossibile vederlo a Madrid.