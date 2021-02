Calciomercato Juventus, Rummenigge conferma: “Alaba andrà via”

Rummenigge conferma l’addio di Alaba: l’esterno austriaco andrà via alla fine del proprio contratto, libero di accordarsi con un’altra squadra

David Alaba lascerà il Bayern Monaco in estate: il terzino austriaco può accordarsi da svincolato a parametro zero sin da subito, essendo il suo contratto in scadenza a giugno.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, dietrofront Alaba | Cambia tutto

A confermare l’andamento della trattativa è stato Rummenigge, che ai microfoni di Sky Sports Germania ha però evitato di smentire la pista Real Madrid: “Andrà via al 99,9%, ma non so se è arrivato a un accordo con i blancos. Non ci hanno contattato, anche perché dal 2 gennaio può firmare con chi vuole. Non so a che punto sono le trattative”.