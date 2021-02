Non è ancora arrivato il rinnovo di Sergio Ramos con il Real Madrid. Le big del calcio europeo, come la Juve, attendono sviluppi. Il Psg non tratterà col calciatore finché non ci sarà una presa di posizione ufficiale

Il rinnovo di Sergio Ramos tiene in ansia i tifosi del Real Madrid. Il 30 giugno non è così lontano e la firma sul nuovo contratto non è ancora arrivata. La trattativa sembra essersi arenata e nei giorni scorsi dalla Spagna è arrivata notizia di uno stop definitivo. Ramos avrebbe, infatti, comunicato al Real di essere intenzionato a giocare altrove. Nessuna conferma ufficiale, però, che porta dunque i sostenitori dei blancos a sperare che alla fine la firma dell’esperto difensore arrivi.

Ad osservare l’evoluzione della situazione legata al centrale ci sono ovviamente i migliori club d’Europa. Ramos compirà 35 anni il prossimo 30 marzo ma può ancora dare tanto. La Juventus è una delle squadre che ha drizzato le orecchi. L’acquisto di Cristiano Ronaldo, così anche quello di de Ligt, fa capire come il club del presidente Agnelli sia capace di mettere a segno colpi del genere. Nei giorni scorsi il nome di Sergio Ramos è stato accostato anche al Milan. Lo spagnolo non ha mai nascosto l’ammirazione per Paolo Maldini ma i costi del cartellino sono davvero alti.

Psg, posizione di attesa per Ramos

Attenzione, poi, ovviamente a United e City: ai due Manchester non manca di certo la disponibilità economica. Lo stesso si può dire per il Psg. Le ultime notizie su Sergio Ramos che arrivano dalla Spagna sono legate proprio al club francese.

Secondo quanto riporta ‘Cuatro’, i rapporti ottimi tra Nasser Al-Khelaïfi e Florentino Perez, avrebbero portato il Psg ad una posizione di attesa. I francesi non dovrebbero presentare alcuna offerta a Ramos, finché la trattativa con il Real per il rinnovo non sarà saltata definitivamente. Si attende dunque una presa di posizione ufficiale da parte del calciatore, che non è ancora arrivata. Nel frattempo, altre squadre, come la Juve di Ronaldo, potrebbero approfittare di questa situazione, d’altronde Ramos è libero di poter trattare con qualsiasi squadra.