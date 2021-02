La Juventus potrebbe approfittarne della decisione del Barcellona: il calciatore ‘scaricato’ dai blaugrana, opportunità per i bianconeri

Pianificazione in corso con vista sulla prossima stagione. Tutti i club stanno provando a buttare l’occhio sul futuro, cercando di abbassare i costi e approfittare delle occasioni. Lo fa anche il Barcellona e le mosse blaugrana possono toccare da vicino anche la Juventus. Il club spagnolo è in attesa di conoscere il nome del nuovo presidente, ma intanto fa i conti con le difficoltà economiche che andranno ad incidere anche sul mercato.

Così proprio per il difficile momento finanziario, il Barcellona potrebbe decidere di mollare la presa su Josè Gayà, 25 anni, terzino sinistro del Valencia da tempo nel mirino dei catalani. Secondo quanto scrive ‘sport.es’, il Barça avrebbe deciso di puntare tutto sul canterano Alejandro Balde, potendo in questo modo girare tutte le risorse economiche sull’acquisto di un forte attaccante. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, il Barcellona molla Gayà: le richieste del Valencia

Questa mossa sarebbe accolta con favore proprio dalla Juventus, altra società che è alla ricerca di un terzino sinistro. I bianconeri devono trovare un’alternativa valida ad Alex Sandro e l’esterno spagnolo è uno dei nomi che più di frequente è accostato alla società piemontese. Con il Barcellona fuori dai giochi, per Paratici la strada potrebbe rivelarsi più semplice, ma ci sarebbe poi da convincere il Valencia.

Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe essere ceduto per una cifra intorno ai 17-20 milioni di euro. Un’occasione che potrebbe, quindi, far gola alla Juventus che quest’anno ha dovuto fare i conti con la mancanza di una vera alternativa ad Alex Sandro. Così, oltre a puntare su Frabotta, in più di un’occasione Pirlo ha dovuto adattare anche dei calciatori fuori ruolo per sopperire all’assenza del brasiliano. Da qui la necessità di puntare su un esterno difensivo per la prossima stagione. La mossa del Barcellona fa di Gayà uno dei nomi possibili per la Juventus, nei prossimi mesi si vedrà se l’occasione diventerà una trattativa concreta.