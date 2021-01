CM.IT | Calciomercato, Alaba al Real Madrid: ‘condizioni’ accettate

Ci siamo per il passaggio a zero di Alaba al Real Madrid. Il club presieduto da Florentino Perez ha accelerato per il centrale austriaco in scadenza di contratto con il Bayern Monaco

Alaba al Real Madrid, dall’ok dell’austriaco svelato da Calciomercato.it lo scorso novembre alla ormai vicina conclusione dell’operazione. Stando alle informazioni raccolte, l’affare è sulla strada della definizione totale dato che il club presieduto da Florentino Perez ha accettato le ‘condizioni’ del classe ’92 in scadenza a giugno col Bayern Monaco: ovvero un contratto pluriennale, minimo di quattro anni, da 11-12 milioni di euro netti l’anno più bonus.

Si tratta in sostanza di un investimento dalla grandissima portata economica, contando pure le onerose commissioni per l’agente Zahavi, in un momento di grande crisi per tutti i club. Alaba, che piaceva anche a Juventus e Inter, e per il quale si era fatto di recente sotto il Psg, si trasferirà a Madrid (la Spagna, come abbiamo sempre scritto, era la sua destinazione preferita) al termine della stagione, dopo dieci anni di militanza al Bayern.