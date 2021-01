Psg, la decisione di Mbappe per il futuro | Le mosse del Real Madrid

Psg, Mbappe ha preso una decisione per il suo futuro: ecco cosa intende fare il Real Madrid per arrivare all’attaccante

Uno dei nomi più caldi, se non il più caldo in assoluto, del prossimo mercato estivo può essere Kylian Mbappe. Tiene banco la questione del suo rinnovo con il Psg, con un contratto in scadenza nel 2022 e un accordo ancora lontano. Da questo punto di vista, una novità importante arriva dalle informazioni riportate dalla trasmissione spagnola ‘El Chiringuito’. Il giornalista Edu Aguirre spiega che l’attaccante francese avrebbe intenzione di non valutare proposte di rinnovo dai francesi almeno fino a giugno. Sarà lì che poi deciderà quale sarà il suo futuro.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, addio Messi | Leonardo dice tutto

Real Madrid, la strategia per arrivare a Mbappe

Una buona notizia per il Real Madrid, che può dunque pianificare con calma fino all’estate l’assalto al bomber. Situazione però abbastanza in salita, come spiega poi l’altro giornalista Josep Pedrerol. “Il Real crede che la richiesta dei francesi sarà di 150 milioni di euro, una cifra che non potrebbe coprire”, afferma. L’intenzione sarebbe comunque di provare a reperire le risorse tramite una riduzione del monte ingaggi, che se prima poteva essere stimata nel 10%, ora può salire fino al 25%. Con tale risparmio e con la vendita ‘pesante’ di almeno un giocatore, si potrebbe tentare l’affondo.