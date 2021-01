Leonardo esce allo scoperto su Lionel Messi e conferma che il PSG è pronto alla trattativa per strappare l’attaccante al Barcellona

Lionel Messi si avvicina sempre di più alla chiusura del proprio periodo al Barcellona: una parentesi intensa, che però era pronta a chiudersi già un anno fa. Tra le società che si iscrivono alla corsa per convincere il talento argentino a spostarsi dalla Liga c’è anche il Paris Saint-Germain, come confermato dallo stesso Leonardo. Il direttore sportivo dei francesi ne ha parlato a ‘France Football’.

“Tutti i grandi giocatori come Messi sono sulla lista del Psg. Non vogliamo pensarci, né sognare in questo momento, ma seguiamo il caso da vicino. In realtà non siamo ancora seduti al tavolo delle trattative, ma la nostra sedia è riservata, nell’eventualità. In questo periodo, però, quattro mesi sono un’eternità” ha dichiarato il dirigente.

A Parigi il Pallone d’Oro ritroverebbe il suo ex compagno di squadra Neymar, che un mese fa aveva ricordato la sua volontà di poter rigiocare con l’ex compagno di squadra del Barcellona. L’arrivo di Messi potrebbe accontentare anche il sogno del brasiliano, così da rinnovare un contratto in scadenza nel 2022.