Dalla vittoria sfiorata alla beffa della rimonta fino all’espulsione di Messi. Serata pazzesca tra Barcellona e Athletic Bilbao

Serata pazzesca allo stadio della Cartuja dove l'Athletic Bilbao ha vinto una finale di Supercoppa di Spagna ricchissima di emozioni contro il Barcellona. I baschi di Marcelino in semifinale hanno superato per 2-1 il Real Madrid di Zidane, mentre i blaugrana avevano strappato il pass solo ai calci di rigore contro la Real Sociedad.

Ad aprire le danze nell’ultimo atto ci ha pensato Antoine Griezmann che realizza un rigore in movimento intorno al 40′ prima del pareggio lampo di Inaki Williams che rimette immediatamente in carreggiata i biancorossi. A riportare avanti il Barça è ancora il francese che sembrava indirizzare definitivamente la sfida. Al 90′ Villalibre rimette però le cose in parità mandando tutti ai supplementari dove è ancora Williams a mandare in estasi l’Athletic per il primo vantaggio di serata. Un gol che vale successo e Supercoppa al cospetto di un Leo Messi piuttosto nervoso ed espulso proprio nel finale per un colpo proibito sullo stesso Villalibre. È il primo cartellino rosso per l’argentino in una sfida ufficiale con la maglia del Barcellona.