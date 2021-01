Cresce l’attesa per Milan-Juventus di domani sera. Da Isco e Gomez a Lovato e Depay: è sfida anche sul calciomercato

Archiviato il primo turno del 2021, è di nuovo vigilia di campionato: domani si torna già in campo con la 16esima giornata di Serie A e l’attesa è tutta per Milan–Juventus. La squadra rossonera ospiterà da capolista i campioni d’Italia in carica, che si presentano a ‘San Siro’ con ben 10 punti di distacco anche se con una partita da recuperare. Pioli dovrà fare a meno dello squalificato Tonali e quasi sicuramente anche di Ibrahimovic, mentre Pirlo non avrà a disposizione Morata e Alex Sandro, che ieri è risultato positivo al Covid. La sfida, però, potrebbe poi spostarsi anche in sede di calciomercato: da Isco e Gomez a Depay e De Paul, ecco gli obiettivi condivisi da Milan e Juventus. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Milan e Juventus, sfida per Isco, Gomez e non solo: tutti i dettagli

Uno dei principali nomi seguiti da Milan e Juventus è quello di Isco. Come raccontato da Calciomercato.it, il fantasista spagnolo è pronto a lasciare il Real Madrid ed a trasferirsi già in questa sessione di mercato. Il 28enne è in scadenza di contratto nel 2022 e di rinnovo non se ne parla, ma l’ostacolo principale, soprattutto per i rossoneri, è rappresentato dall’alto ingaggio del calciatore, che percepisce circa 6.5 milioni di euro netti a stagione. Al momento non ci sono stati contatti tra le parti, ma quello di Isco è sicuramente un nome da tenere d’occhio per entrambe le società, così come quello del ‘Papu’ Gomez.

I due club continuano a monitorare la situazione in casa Atalanta e restano alla finestra per l’argentino: l’ormai ex capitano dei bergamaschi è di fatto un separato in casa, ma la dirigenza nerazzurra non fa sconti e chiede almeno 10-15 milioni di euro. Per la Juve si è anche parlato di un possibile scambio con Bernardeschi, che va però convinto a lasciare Torino. In ogni caso, sono settimane decisive per il futuro del fantasista. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Milan e Juve, da Depay a De Paul: sfida fino a giugno

Nel mirino di bianconeri e rossoneri ci sono anche Memphis Depay, Matteo Lovato e Rodrigo De Paul. L’attaccante olandese è in scadenza di contratto a giugno e non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo con il Lione. Il 26enne è già libero di firmare con un altro club per la prossima estate, ma come annunciato da Rudi Garcia non si muoverà a gennaio. Maldini e Paratici sono entrambi in corsa, ma chiamati a superare anche la concorrenza del Barcellona. Possibile duello anche per Matteo Lovato, una delle rivelazioni di questa prima parte di stagione. Milan e Juventus hanno messo gli occhi sul classe 2000, che il Verona valuta già almeno 20 milioni di euro.

Infine, un altro nome che piace molto, soprattutto alla società bianconera, è quello di Rodrigo De Paul. Anche il centrocampista argentino è già stato blindato dall’Udinese per gennaio, mentre difficilmente resterà in Friuli anche nella prossima estate. Il club rossonero è al momento defilato ma, insieme all’Inter, comunque in corsa per De Paul, che è valutato non meno di 30-35 milioni. Da Isco e Gomez a Depay e De Paul: è insomma Milan-Juventus anche sul calciomercato.