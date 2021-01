"DYBALA penalizzato dall'assetto tattico di PIRLO"

#Calciomercato #Juventus #Dybala



Biasin: "Da DYBALA mi aspetto qualcosa in più"



Ospite della nostra diretta Fabrizio Biasin, il nuovo colpo di Calciomercato.it! Con Fabrizio parliamo di Juventus e Milan, che andranno a sfidarsi nel prossimo turno di campionato. Parliamo dei possibili colpi in entrata per le due squadre in questo mercato invernale e infine chiosa su Dybala, nominato giocatore migliore della Serie A nella scorsa stagione, e che quest'anno fatica a ripetersi. Tutte le news di calciomercato di Milan e Juventus insieme a noi!



