VIDEO | Milan, Ibra scalda i motori: le ultime verso la Juve

Zlatan Ibrahimovic ha postato sui propri canali social un video in cui si allena a Milanello. Lo svedese vorrebbe esserci contro la Juve

Zlatan Ibrahimovic ha una voglia matta di esserci. Sono state settimane complicate per l’attaccante, che dopo l’infortunio muscolare patito contro il Napoli, il 22 novembre scorso, sembrava pronto a rientrare ma un nuovo problema, stavolta al polpaccio, ha rinviato il suo ritorno in campo.

Ibrahimovic si sente un leone in gabbia, la voglia di sfidare la Juventus e Cristiano Ronaldo, mercoledì sera a San Siro, è davvero tanta. L’infortunio è ormai alle spalle ma al Milan vorrebbero andarci con cautela per non rischiare ricadute. Oggi lo svedese si è allenato a parte ma se domani dovesse rientrare in gruppo non è da escludere una sua convocazione, almeno per la panchina. Difficile ma non impossibile e nel frattempo Ibra ha mandato in tilt i tifosi, con un video, postato sui propri social, con cui lascia intendere che è tempo di ritornare in campo.