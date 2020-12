Calciomercato Atalanta, Gaston Ramirez a parametro zero per post Gomez

Il Papu Gomez è sempre più lontano dall’Atalanta, con l’Inter in pole position. Per sostituirlo, si fa il nome di Ramirez della Sampdoria

Continua a tenere banco, e non potrebbe essere altrimenti, il futuro di Alejandro Gomez. Il capitano dell’Atalanta è ai ferri corti con l’allenatore, Gian Piero Gasperini, e la sua prossima maglia potrebbe essere sempre a tinte nerazzurre. L’Inter di Antonio Conte appare, infatti, in pole position per accaparrarsi le prestazioni del ‘Papu’, ma prima dovrà liberarsi di alcuni calciatori in esubero: in primis Christian Eriksen e Radja Nainggolan. Di certo, però, i bergamaschi, che agli ottavi di Champions League affronteranno il Real Madrid di Zinedine Zidane, non si faranno trovare impreparati e sono già all’opera per cercare un degno sostituto del 32enne fantasista argentino.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Atalanta, rinforzo per Gasperini | Colpo dalla Champions

Calciomercato, il piano dell’Atalanta per Ramirez della Sampdoria

Tra i nomi finiti sul taccuino degli uomini mercato dell’Atalanta, c’è anche quello di Gaston Ramirez. Il 30enne trequartista uruguaiano è in scadenza di contratto con la Sampdoria nel giugno prossimo e, nel corso di questa prima parte di stagione, è sceso in campo tredici volte per un totale di 555 minuti giocati. Il prolungamento col club di Massimo Ferrero è molto lontano e questa situazione ingolosisce i nerazzurri. Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, l’interesse per Ramirez è concreto e, a sei mesi dalla naturale scadenza del contratto, l’Atalanta lavora per il colpo a parametro zero in vista della prossima stagione. Ma, se davvero dovesse arrivare l’accordo tra le parti, non è escluso un approdo anticipato a gennaio dell’ex Bologna e Middlesbrough, tra le altre, con un indennizzo minimo a favore dei blucerchiati. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, ma la situazione Ramirez-Atalanta è da monitorare con estrema attenzione.