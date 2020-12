Calciomercato Atalanta, rinforzo per Gasperini | Colpo dalla Champions

L’Atalanta potrebbe regalare a Gasperini un rinforzo in vista degli ottavi di Champions League: occhi su Kovalenko dello Shakhtar

Terminato l’ultimo turno di campionato della Serie A, i bergamaschi hanno iniziato a pensare al mercato di gennaio. I dirigenti dell’Atalanta vorrebbero riuscire a regalare a Gian Piero Gasperini dei rinforzi in vista degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid. Gli orobici, infatti, avrebbero già trovato un accordo con Viktor Kovalenko, in scadenza con lo Shakthar Donetsk a giugno 2021, per la prossima estate. Gli uomini di mercato della ‘Dea’, però, potrebbero tentare di anticipare i tempi e portare l’esterno ucraino classe ’96 alla corte di Gasperini già a gennaio.

Un’idea che sta prendendo sempre più forza a Bergamo e che potrebbe tramutarsi in realtà nella prossima sessione di mercato. L’Atalanta, infatti, vorrebbe riuscire ad arrivare al meglio per la sfida con le ‘Merengues’ e per completare la stagione nel migliore dei modi. Il prossimo rinforzo per Gasperini, quindi, potrebbe essere Kovalenko.