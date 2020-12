L’Inter di Antonio Conte e Beppe Marotta sarebbe in pole position per portare a casa le prestazioni del Papu Gomez, trequartista argentino in uscita dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini: le ultime sulla trattativa

E’ il nome caldo della finestra di calciomercato invernale del campionato italiano di Serie A. Stiamo parlando del Papu Gomez, stella argentina in uscita dall’Atalanta della famiglia Percassi dopo la rottura con il tecnico degli orobici nonchè ex Inter, Gian Piero Gasperini.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, proprio il club nerazzurro sarebbe in pole position per l’acquisto dell’ex giocatore di Catania e Metalist. Gli unici dubbi sono legati al prezzo del cartellino di Gomez, visto che l’Atalanta non sembra intenzionato a lasciar andare a zero il classe 1988.