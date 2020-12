L’Atalanta si prepara all’addio del Papu Gomez e punta un calciatore della Serie A per la sua sostituzione a gennaio

Il Papu Gomez è pronto a lasciare l’Atalanta a gennaio. Con Gasperini ormai la rottura appare insanabile e l’epilogo sarà con ogni probabilità un addio a stagione in corso. In attesa di capire quel che accadrà con il numero 10, la società bergamasca sonda il mercato alla ricerca del nome giusto per rimpiazzare l’ex Catania. Nome che, secondo quanto riferisce ‘Libero’, sarebbe stato individuato in Jeremie Boga.

L’attaccante del Sassuolo piace da tempo ai bergamaschi che devono fare i conti però con la concorrenza del Napoli e con il prezzo della società emiliana. Si parte da una richiesta di 40 milioni di euro nonostante un contratto in scadenza nel 2022. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Proprio per evitare offerte al ribasso, Carnevali è al lavoro per prolungare il contratto con l’ivoriano. Si punta ad un rinnovo fino al 2024 con l’obiettivo di poter cederlo ad un prezzo migliore. Ipotesi da prendere in considerazione per l’estate però: a gennaio il Sassuolo vuole tenersi tutti, Boga compreso.