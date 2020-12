Le acque tra Alejandro Gomez, Gian Piero Gasperini e l’Atalanta sembrano essersi leggermente calmate: possibili prove di disgelo

In Serie A occhi puntati in casa Atalante dove è tutto da decifrare il futuro di Alejandro Gomez dopo la pesantissima spaccatura delle scorse settimane con Gasperini e l’ambiente bergamasco. Il fantasista argentino non è stato convocato nelle ultime due gare di campionato contro Roma e Bologna a testimonianza di una rottura quasi totale con l’allenatore atalantino. Si è quindi inevitabilmente parlato di calciomercato con una cessione possibile già a gennaio che vedrebbe anche club come l’Inter fortemente interessati al numero 10 di Gasperini.

Calciomercato Inter, l’Atalanta prova a ricucire con Gomez

Secondo quanto sottolineato da ‘Sky Sport’ le acque tra il Papu, Gasperini e la stessa società sembrano essersi leggermente calmate nell’ultimo periodo tanto che si proverà addirittura a ricucire lo strappo nonostante le evidenti difficoltà. Ciononostante lo scenario più probabile attualmente porta a un addio di Gomez per il quale l’Atalanta vuole almeno una cifra tra gli 8 e i 12 milioni con tanto di papabile futuro estero. Al netto di tutto non si può però neanche escludere una permanenza a sorpresa.