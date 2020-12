Papu Gomez sempre più verso l’addio all’Atalanta nel prossimo calciomercato di gennaio. Gasperini lo ha ribadito alla società: l’argentino deve andare via. Sfida fra big

E’ ‘scontro’ tra l’Atalanta e Gasperini. Se la società prova a ricucire con il ‘Papu’ Gomez, il tecnico continua a spingere per la cessione dell’argentino con cui ha rotto in maniera pesante e definitiva nell’intervallo del match di Champions contro il Midtjylland in Danimarca. Stando al ‘QS’ dovrebbe alla fine spuntarla l’allenatore, con Gomez non intenzionato però a trasferirsi all’estero. I Percassi vorrebbero 8-10 milioni per il suo cartellino. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE

Calciomercato Atalanta, Gomez ceduto in Serie A: Napoli e Roma insidiano l’Inter

Otto-dieci milioni per Gomez, parliamo di una cifra troppo alta per un calciatore che a febbraio spegnerà 33 candeline. Ma dove potrebbe andare il ‘Papu’? Secondo la medesima fonte Juventus e Milan si sono defilate rafforzando la pista che conduce all’Inter. Il club di Suning deve tuttavia prima liberarsi degli esuberi, su tutti Nainggolan ed Eriksen, per questo motivo occhio al possibile sprint di altri club di Serie A. A tal proposito si fanno i nomi di Napoli e Roma,