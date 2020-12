E’ terminato l’incontro tra Antonio Conte e Giuseppe Marotta, con la dirigenza dell’Inter al completo: i dettagli emersi dal vertice

E’ terminato l’atteso vertice dell’Inter. Nel primo pomeriggio Antonio Conte e la dirigenza nerazzurri si sono incontrati per delineare le strategie della società per il mercato di gennaio e non solo. Come riferisce ‘Sky’, il vertice è andato in scena prima dell’allenamento pomeridiano della squadra. Conte ha visto l’amministratore delegato Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio, con in collegamento della Cina anche il presidente Steven Zhang. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, occasione a centrocampo: pedina Nainggolan

Una riunione che lo stesso allenatore aveva richiesto pubblicamente per fare il punto su quanto avvenuto nella prima parte di stagione e sulle mosse della società nel prossimo futuro. Ovviamente nodo centrale il futuro di Eriksen, dato in uscita e accostato a Psg e Arsenal, ma anche le entrate con la necessità di un centrocampista e di un vice Lukaku.