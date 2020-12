Calciomercato Inter, occasione a centrocampo: pedina Nainggolan

Inter a caccia di un centrocampista muscolare per la mediana: idea Duncan, con Nainggolan che piace alla Fiorentina

Il futuro di Radja Nainggolan sembra essere sempre più lontano dall’Inter. Il belga non rientra nei piani di Conte e il suo desiderio sembra essere quello di tornare al Cagliari. Il profilo di Nainggolan però attira e non poco altre squadre, soprattutto di Serie A. Tra queste la Fiorentina, che è da tempo interessata. Ecco allora che con i viola ci potrebbe essere la possibilità di imbastire una trattativa. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Come riferisce il ‘Corriere dello Sport’, la società nerazzurra è in cerca di un centrocampista che faccia di fisico e corsa le sue arme migliori. Un giocatore muscolare, come Alfred Duncan. Il ghanese non sta trovando molto spazio in viola, ma ha caratteristiche che possono tornare utili ad Antonio Conte. E inoltre è cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, un aspetto da non sottovalutare. Duncan ha giocato solo due gare in campionato e ha un contratto con la Fiorentina sino al 2024. I viola hanno speso 17 milioni di euro, un valore che si è certamente abbassato. I toscani potrebbero chiedere proprio Nainggolan nell’affare, anche se la priorità del belga è rappresentata dal Cagliari.