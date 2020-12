Le ultime di calciomercato Juventus mettono in evidenza ancora una volta il nome di Paul Pogba. Novità importanti sul francese, desideroso di lasciare lo United

Pogba di nuovo alla Juventus, ora non sarebbe più fantamercato. Il giornalista della ‘Rai’ Paolo Paganini parla esplicitamente di un “blitz importante a Torino” che potrebbe avere come obiettivo il ritorno del francese a Torino. Ritorno già a gennaio, dato che l’ex bianconero vorrebbe lasciare subito il Manchester United (il suo agente Mino Raiola è stato netto in tal senso) al quale è legato da un contratto fino al giugno 2022. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Buongiorno. Mi confermano da Montecarlo un blitz importante a Torino, magari solo per gli auguri natalizi o forse anche per parlare di #Pogba #juventus . Operazione questa, certamente complessa ma non impossibile già a gennaio. — Paolo Paganini (@PaPaganini) December 19, 2020

Calciomercato Juventus, ritorno Pogba: tutte le cifre di un affare non più impossibile

Anche in Inghilterra credono alla possibile ‘reunion’ fra Pogba e la Juventus già nell’imminente finestra invernale. ‘ESPN’ parla apertamente di un tentativo di Paratici e soci di scambio ‘due per uno’ con lo United. In cambio del Campione del Mondo, in bianconero già dal 2012 al 2016 (quattro scudetti in bacheca), i ‘Red Devils’ riceverebbero Bernardeschi e Dybala, con il quale non si è ancora trovato un accordo per il rinnovo. Sarebbe uno scambio alla pari sui 100 milioni, con super plusvalenze per entrambi i club. Chiaramente la Juve dovrebbe poi farsi carico del maxi ingaggio di Pogba, circa 15 milioni di euro, potendo però risparmiare molto fronte lordo ‘grazie’ al Decreto Crescita.

Di circa 95 milioni di euro (19 lordi col Decreto) potrebbe eventuale essere l’investimento complessivo per il transalpino, tenuto conto che con la Juve firmerebbe probabilmente un contratto di cinque anni, di circa 76 milioni in caso di quadriennale.