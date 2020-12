Focus di Calciomercato.it sulla sfida tra Borussia Mönchengladbach e Inter valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions

Impegnata questa sera in Germania per la quinta gara della fase a gironi di Champions League, l’Inter di Antonio Conte deve necessariamente vincere per sperare di passare il turno e approdare agli ottavi. Avversario è il Borussia Mönchengladbach di Marco Rose, capolista del gruppo B con 8 punti e imbattuto in Champions. I nerazzurri hanno invece 2 soli punti e, oltre all’obbligo di dover vincere le due gare restanti, devono sperare che i tedeschi o il Real Madrid perdano punti. Dalle probabili formazioni alla diretta tv fino ai possibili ‘incroci’ di calciomercato tra i due club, ecco il nostro approfondimento su Borussia Mönchengladbach-Inter.

Lukaku vs Thuram, le ultime di formazione

Dopo essere risultato negativo al tampone, Marcelo Brozovic è tornato ad allenarsi in gruppo ed è a disposizione di Antonio Conte. Sarà lui a rimpiazzare lo squalificato Arturo Vidal, espulso contro il Real Madrid e dunque indisponibile per la trasferta tedesca. Il rientro del croato è la novità principale per quanto riguarda la formazione nerazzurra, con Conte che, rispetto alla sfida contro il Sassuolo, cambierà solo in attacco, inserendo Lukaku al posto di Sanchez. Confermato Darmian sulla corsia destra, panchina per Hakimi. Lukaku che è ritenuto dal tecnico dei ‘Fohlen’, Marco Rose, il pericolo numero uno. Il tecnico ha però assicurato che la sua squadra non si snaturerà. Confermato dunque il 4-2-3-1. Gli unici dubbi riguardano proprio i tre giocatori alle spalle della punta, che sarà Plea. Uno sarà certamente Thuram, mentre Stindl ed Herrmann sono favoriti su Embolo e l’ex Lazaro, il cui cartellino è ancora di proprietà dei nerazzurri.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Borussia Mönchengladbach (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Jantschke, Wendt; Kramer, Neuhaus; Herrmann, Stindl, Thuram; Plea. All. Rose

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Martinez. All. Conte

Borussia Mönchengladbach-Inter, dove vederla in tv

Il fischio d’inizio della gara è previsto per le 21. La gara sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). Non mancherà la possibilità di poter seguire l’evento anche in streaming. Gli abbonati alla pay Tv possono fare affidamento su Sky Go, che consente di accedere ai contenuti a cui si è aderito su PC, smartphone e tablet senza alcun costo aggiuntivo. Chi preferisce essere libero dai vincoli tipici di un abbonamento può invece affidarsi a Now Tv.

Champions League, l’Inter si qualifica se…

Una gara da dentro o fuori. Non ci sono mezze misure per definire la sfida di questa sera tra Borussia Mönchengladbach e Inter. I nerazzurri sono obbligati a vincere per qualificarsi e dovranno poi vincere anche la sfida contro lo Shakhtar Donetsk. Ai tedeschi può bastare invece un pareggio se gli ucraini non dovessero battere il Real Madrid. Oltre all’obbligo di dover vincere questa sera e la prossima settimana, l’Inter, per passare il turno, deve sperare che: il Borussia perda le sue due partite; il Real Madrid vinca entrambe le sue partite; il Real Madrid perda entrambe le sue partite; il Real Madrid vinca soltanto nella sfida contro il Gladbach nell’ultima giornata.

Calciomercato Inter, i nomi di casa Borussia Mönchengladbach

La gara tra Inter e Borussia Mönchengladbach sarà anche un’occasione per pensare al mercato. Non solo per i nerazzurri, ma per tanti club di Serie A. Il club meneghino ha ottimi rapporti con la società tedesca, vista la cessione in prestito di Valentino Lazaro e tanti sono i giocatori della squadra di Rose graditi alle compagini italiane. Su tutti Marcus Thuram, il cui profilo è stato accostato soprattutto a Milan e Juventus, ma anche alla Fiorentina. Il ragazzo nato a Parma è senz’altro l’uomo da tenere maggiormente d’occhio all’interno della compagine teutonica.

Tra gli altri nomi più interessanti, il difensore Ginter e il centrocampista Neuhaus, anche se il giocatore che più in passato è stato accostato proprio ai nerazzurri, il mediano svizzero Denis Zakaria, sarà fuori per infortunio.

