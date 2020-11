Alla vigilia della sfida di Champions League fra Borussia Moenchengladbach, il tecnico Rose ha rivelato: “Non ci snatureremo”

Dopo la conferenza stampa di Antonio Conte, anche Marco Rose ha parlato della sfida di domani sera fra il suo Borussia Moenchengladbach e l’Inter. Il tecnico tedesco non si è detto spaventato della sfida che si presenta davanti ai suoi giocatori, dai quali non vuole un cambiamento di atteggiamento rispetto al solito. “Non ci snatureremo, queste partite ci rendono più forti. Abbiamo i nostri principi, domani vogliamo portarli in campo per fare una bella partita e fare altri punti”. Non manca, però, il rispetto nei confronti dei nerazzurri. “Dobbiamo giocare una buona gara, affrontiamo una squadra top come l’Inter e perciò per noi non potrebbe esserci una partita più complicata”.

Infine, Marco Rose ha dedicato un’attenzione speciale a Romelu Lukaku: “L’Inter basa il suo gioco su di lui, in area riesce a fare un grande lavoro, pulisce i palloni e trova facilmente la porta. È un grande calciatore”. La sfida fra i due tecnici è già partita con le due conferenze stampa.

