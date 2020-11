Calciomercato, Mourinho bussa al Sassuolo con 17 milioni di euro

Novità a sorpresa in ottica calciomercato Sassuolo. José Mourinho vuole un giocatore neroverde a gennaio per il suo Tottenham

José Mourinho sta provando a riportare il Tottenham ai vertici del calcio inglese dopo una stagione difficile. Attualmente gli ‘Spurs’ occupano il primo posto in Premier League alla pari con i campioni in carica del Liverpool ed il manager portoghese chiede rinforzi a gennaio per poter continuare a lottare. In particolare i londinesi hanno bisogno di un difensore centrale mancino e, secondo il portale britannico ’90min.com’, starebbero pensando a Gian Marco Ferrari. Il budget stanziato dal presidente Levy sarebbe di 15 milioni di sterline, pari a poco meno di 17 milioni di euro: una cifra che potrebbe essere sufficiente a convincere il Sassuolo a cedere il proprio giocatore. Staremo a vedere.

