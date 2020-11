Calciomercato Atalanta, ESCLUSIVO: duello col Sassuolo per un colpo in Olanda

Novità importanti in ottica calciomercato Atalanta. La squadra di Gasperini sfida il Sassuolo nella corsa a Saglam

Sempre alla ricerca di giovani talenti in giro per il mondo, l’Atalanta potrebbe mettere a segno il prossimo colpo in Eredivisie. Dopo aver preso Lammers dal Psv Eindhoven la scorsa estate, secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il mirino del club bergamasco stavolta è puntato su un giocatore del Willem II. Si tratta di Gorkem Saglam, centrocampista offensivo tedesco di origini turche classe 1998 che vanta 41 presenze con le Nazionali giovanili della Germania. Messosi in mostra nell’ultima giornata di campionato con un gol e un assist nel 2-1 al Venlo, il suo contratto in scadenza nel 2022 fa sì che il suo cartellino venga valutato intorno al milione di euro. I nerazzurri dovranno battere una folta concorrenza, tra cui in Italia anche il Sassuolo, per aggiudicarsi Saglam. Un tentativo verrà fatto già a gennaio, ma probabilmente l’operazione verrà rimandata alla prossima estate.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Atalanta, futuro Gasperini: annuncio ufficiale

Calciomercato Sassuolo, assalto a Locatelli: il piano della Juve