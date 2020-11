Calciomercato Juventus, assalto a Locatelli: il piano di Paratici

Calciomercato Juventus, Manuel Locatelli rimane nel mirino dei bianconeri: l’obiettivo è convincere il Sassuolo a cedere il centrocampista

Ha incantato anche in Nazionale, con un assist per Berardi contro la Bosnia e in generale con l’ennesima prestazione di sostanza. Cresce sempre di più Manuel Locatelli, in gran spolvero con l‘Italia e con il Sassuolo e che non a caso era già nel mirino della Juventus di Pirlo. A settembre, non è stato possibile convincere i neroverdi, ma Paratici ci riproverà. ‘Tuttosport’ oggi in edicola fa il punto della situazione. Impossibile che Carnevali, ad neroverde, lo lasci andare a gennaio, se ne riparlerà nell’estate 2021. La quotazione a quel punto supererà sicuramente i 40 milioni di euro già richiesti in precedenza dagli emiliani. La Juve però vuole fare di tutto e si valutano anche nuove formule creative per strappare il via libera al Sassuolo.

