Il post Chiellini accende il calciomercato della Juventus per l’estate

Il contratto di Giorgio Chiellini scadrà il prossimo giugno, al termine della stagione, e le parti non si sono ancora incontrate per definire quale sarà il futuro del difensore bianconero. Una valutazione che procede di anno in anno, ma la dirigenza è chiamata a un’importante decisione: scegliere chi prenderà il suo posto e si andrà a unire a Demiral, Bonucci (a sua volta a rischio addio), de Ligt e Danilo nel reparto difensivo. La partenza di Rugani e di De Sciglio, d’altronde, ha accorciato una coperta già di per sé molto corta nelle retrovie bianconere e a giugno bisognerà intervenire per continuare il ringiovanimento della rosa.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, critiche sui social per Chiellini: “Giocatore ormai logoro, ora basta!”

Il primo nome sulla lista di Paratici sarebbe quello di Schuurs, giovanissimo dell’Ajax pronto a seguire le orme di de Ligt e trasferirsi a Torino per raggiungere il connazionale olandese. Un’operazione costosa, ma che assicurerebbe alla Juventus un tandem difensivo giovane e di grande prospettiva: sul talento classe ’99 c’è l’interesse anche delle altre big europee e non è detto che la trattativa possa essere portata in porto con facilità.

L’alternativa di esperienza è invece Sergio Ramos, il cui futuro al Real Madrid è sempre più incerto: il capitano delle merengues vorrebbe continuare, e quasi sicuramente terminare, la propria carriera a Madrid, ma c’è distanza sul rinnovo. Il giocatore chiede un biennale, Florentino Perez offre un annuale con opzione di rinnovo per un altro anno: le sirene della MLS, del Paris Saint-Germain e del Manchester United potrebbero spingerlo a desistere, così come quelle della Juventus, che spera di poter trovare un accordo già a gennaio, per averlo a parametro zero a giugno.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il padre di Sergio Ramos allo scoperto sul futuro!

Calciomercato Juventus, le alternative italiane per Pirlo

Se Schuurs e Sergio Ramos offrono dei profili dal fascino internazionale, la Juventus potrebbe guardare anche in Italia, puntando su giocatori già pronti per il campionato di Serie A: tra questi Milenkovic, da tempo nel mirino di Milan e Inter. Pronto a lasciare la Fiorentina per una big, soprattutto dopo l’ultima stagione che ha spinto i gigliati nelle zone più basse della classifica, il suo costo si potrebbe aggirare tra i 25 e i 30 milioni di euro, sicuramente meno di Schuurs. Inoltre essendo un ’97 assicurerebbe comunque un colpo in prospettiva per i bianconeri.

L’ultimo nome, infine, è quello di Acerbi, quest’estate ai ferri corti con Lotito e con la Lazio, salvo poi far rientrare le problematiche emerse per il rinnovo. Dopo essersi affermato in ambito nazionale e aver raggiunto l’agognato palcoscenico della Champions League con i biancocelesti, l’ex Sassuolo potrebbe voler riprovare l’esperienza in una big, dopo la sfortunata stagione in rossonero, durata appena dieci presenze. Già accostato all’Inter in passato, sarebbe il profilo più idoneo a prendere il posto di Chiellini, grazie anche all’esperienza accumulata in Nazionale e in ambito europeo.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

Calciomercato Lazio, rientrato il caso Acerbi: incontro con la dirigenza

Calciomercato Fiorentina, non solo Milan: è asta per Milenkovic. Le ultime di CM.IT