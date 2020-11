Il serbo della Fiorentina ha il contratto in scadenza nel 2022: piace in Italia e all’estero

Ci risiamo. Dopo un mese dalla chiusura della sessione estiva, Milenkovic torna protagonista delle trattative di calciomercato con vista gennaio. Il difensore della Fiorentina non pensa al rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2022: sogna il salto in una big italiana o straniera. Col Milan c’è da tempo una bozza di accordo, ma negli ultimi mesi anche l’Inter, lo United, il Tottenham e l’Atletico Madrid si sono fatte avanti con decisione e convinzione, garantendogli un contratto importante. La Fiorentina si trova, così, costretta ad abbassare le richieste per evitare di perdere il giocatore quasi a zero. L’agente di Milenkovic, Fali Ramadani, avrà presto un nuovo colloquio con il patron Commisso: una ghiotta occasione per approfondire anche la situazione di Sarri, il sogno dei Viola per l’eventuale e atteso post-Iachini.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Fiorentina, esonero Iachini: Sarri dopo un traghettatore

Juventus, presentazione Chiesa: Grazie alla Fiorentina. Insulti? Invidia;