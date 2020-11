Parla il padre di Sergio Ramos: ecco le sue dichiarazioni

Continua a tenere banco in sede di calciomercato la situazione legata al futuro di Sergio Ramos. Il capitano del Real Madrid, infatti, non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza a giugno. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Su di lui ha così messo gli occhi anche la Juventus, ma a fare chiarezza è il padre dell’esperto difensore spagnolo, che intercettato da ‘El Chiringuito TV’ ha dichiarato di essere totalmente ottimista sul rinnovo del figlio. “Confidiamo che rimanga”, “senza dubbio”, ha anche aggiunto il padre del 34enne. Appare dunque piuttosto in salita per il club bianconero la strada che porta a Ramos. Si attendono ora ulteriori sviluppi.

