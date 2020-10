Critiche sui social per Giorgio Chiellini, uscito dopo appena 18 minuti dal fischio d’inizio del match tra Juventus e Dinamo Kiev

È durata meno di 20 minuti la gara di Giorgio Chiellini contro la Dinamo Kiev di Champions League. Il difensore della Juventus ha alzato subito bandiera bianca per un problema alla coscia che lo ha costretto ad abbandonare il campo, sostituito da Demiral. Il suo ko ha causato una pioggia di reazioni e critiche sui social, relative al fatto che la Vecchia Signora non possano più fare affidamento sulla tenuta fisica del 36enne, che nella scorsa stagione è sceso in campo appena quattro volte a causa dell’infortunio al legamento crociato del ginocchio destro. Nel mirino anche Mancini per averlo schierato nei match di Nations League della Nazionale. In basso, alcuni dei messaggi comparsi su Twitter.

Volevo ringraziare #Chiellini per le 2 partite giocate con la #Juventus e soprattutto le 3 in nazionale.

Non é per cattiveria,ma se poi ci incazziamo é questo il motivo.

La vita é fatta di scelte.

Anche perché, se aspetti che ci arrivi #mancini …#DinamoKievJuventus #jvtblive — Nevio Capella (@Djnc78) October 20, 2020

#Chiellini dovrebbe rinunciare al calcio o rischia di diventare ridicolo ormai. — Mike Russian (@RussianMike31) October 20, 2020

Partita decisiva? Ma de che? #Chiellini, In effetti #Mancini dovrebbe convocarlo solo per i supplementari della finale della Coppa del mondo, in assenza di simulatori e picchiatori. — El lobo (@armandopix) October 20, 2020

Direi Chiellini anche basta;è ora che appenda le scarpe al chiodo.nn si possono bruciare posti in squadra per un giocatore ormai logoro. #Chiellini — Mamozio (@Mamoziocag8) October 20, 2020