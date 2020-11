Il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi ha annunciato la chiusura di un rinnovo di contratto: i dettagli

Il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi è intervenuto a ‘Sky’ e ha rivelato il rinnovo di contratto già firmato da Gian Piero Gasperini: “Il rinnovo lo abbiamo già fatto alla fine dello scorso campionato, il prolugamento già c’è stato”.

Sempre in tema di Gasperini, il numero uno del club orobico ha voluto rispondere alle sue dichiarazioni sui nuovi acquisti che non sembra rinforzano una rosa. “Credo che abbiamo acquistato giocatori importanti – ha affermato Percassi -. Finora li abbiamo visti poco. Tocca al mister decidere se farli giocare oppure no. Abbiamo allargato la qualità dei giocatori proprio per le coppe e abbiamo preso dei ragazzi interessanti”.