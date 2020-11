Calciomercato, l'Atalanta segue Fabio Baptista del Benfica

Il calciomercato non si ferma mai: l’Atalanta, sempre attenta ai talenti internazionali, segue Fabio Baptista del Benfica B

Mentre tutti i campionati maggiori sono fermi per gli impegni delle Nazionali, il calciomercato è sempre in movimento. L’Atalanta è da sempre attenta ai talenti internazionali, di grande prospettiva, per il presente e il futuro. E, secondo indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, proprio per questo motivo, sta seguendo con attenzione Fabio Baptista. Esterno destro portoghese di 19 anni del Benfica B, è monitorato anche da due club della Premier League: l’Aston Villa e il Crystal Palace. Un nome certamente interessante per i bergamaschi, per gennaio o giugno.

