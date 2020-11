Inter, “Ecco dove può giocare Eriksen”: l’annuncio del ct danese

Parla Kasper Hjulmand, commissario tecnico della Danimarca. Le sue dichiarazioni su Christian Eriksen e Simon Kjaer

Simon Kjaer è diventato un vero pilastro del Milan. Il difensore danese ha giocato tutte le partite di questa stagione ed è sempre più fondamentale per Stefano Pioli, che non ci rinuncia praticamente mai. Lo stesso non si può dire per Christian Eriksen, che all’Inter sta faticando a trovare spazio, con Antonio Conte che pare averlo accantonato.

Il tecnico della Danimarca, Kasper Hjulmand, ha parlato proprio dei due calciatori, fondamentalI per la sua Nazionale: “Su Eriksen quello che posso dire è che per me è uno dei migliori centrocampisti offensivi d’Europa – ammette ai microfoni di passioneinter.com – Un giocatore fantastico. Anche se non sta giocando molto all’Inter. Penso che uno come Eriksen possa giocare in qualsiasi campionato in Europa, compreso quello italiano.”

KJAER – “Simon è nel posto giusto dove dovrebbe essere. So che è orgoglioso di giocare al Milan. I risultati che stanno avendo da quando c’è stata la pandemia sono straordinari e lui sta giocando molto bene. Gioca da capitano. Partita dopo partita dimostra quanto vale”.

