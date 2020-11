Il Manchester United sarebbe sulle tracce di uno dei giocatori chiave dello scacchiere di Conte, Nicolò Barella, che piace pure alla Juve

La stagione dell’Inter è certamente altalenante. Antonio Conte non è ancora riuscito a trovare la quadratura del cerchio e l’avvio di stagione non è stato proprio facile. La qualificazione agli ottavi di Champions League è praticamente un miraggio e in Serie A la vetta dista ben cinque punti. In campionato, ovviamente, nulla è ancora compromesso e la vittoria contro il Sassuolo potrebbe aver rappresentato una svolta.

L’Inter di Conte, ad oggi, non ha certo un’identità ben definita ma il tecnico non hai mai rinunciato a Nicolò Barella. Il centrocampista, fondamentale anche nella nazionale italiana di Mancini, è una pedina chiave dello scacchiere dell’ex Chelsea.

Calciomercato Inter, tutti vogliono Barella

Le prestazioni del cagliaritano non sono passate inosservate e stando a quanto riportato da ‘Fichajes.net’, sarebbe finito nel mirino del Manchester United. Il portale sottolinea come i Red Devils sarebbero la squadra ad aver mostrato maggiore interesse ma Barella piace anche ad altre big europee, Arsenal, Barcellona e Juventus.

