Calciomercato Juventus, Ronaldo decisivo | “Voglio cambiare squadra”

Annuncio ufficiale in ottica calciomercato Juventus alla vigilia della Champions: “Voglio provare una nuova avventura”. Scende in campo Ronaldo

Cristiano Ronaldo è il faro della Juventus. E quando il campione portoghese non c’è, la differenza si vede. Era successo contro il Crotone, quando CR7 era indisponibile perché positivo al Covid-19 ed è successo nuovamente sabato contro il Benevento, quando è rimasto a Torino per riposare. Due pareggi che rischiano di pesare molto sulla classifica dei bianconeri, che attualmente viaggiano a 6 punti dal Milan capolista. Risultati che stanno mettendo in discussione anche il lavoro di Pirlo in panchina. Ma il cinque volte Pallone d’Oro potrebbe essere decisivo anche fuori dal campo nel convincere un giocatore a scegliere la Juve a gennaio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Pirlo trema: clamorosa idea in panchina

Calciomercato, annuncio ufficiale in conferenza: la Juventus sfida l’Athletic

Per seguire interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale Youtube!

Stiamo parlando di Javi Martinez. Il centrocampista spagnolo del Bayern Monaco è uscito allo scoperto oggi nella conferenza stampa della vigilia del match di Champions League contro l’Atletico Madrid. “E’ il mio ultimo anno di contratto qui: sono stato benissimo, ma voglio provare qualcosa di nuovo prima di finire la carriera“. Possibile che l’addio venga anticipato a gennaio, con l’Athletic Bilbao che vorrebbe riportarlo all’ovile, ma non ha la forza economica per chiudere l’operazione. Ad approfittarne, secondo il portare iberico ‘El Gol Digital’, potrebbe essere la Juve, alla ricerca di un jolly come Martinez in grado di giocare sia in mediana che in difesa. E proprio Ronaldo si starebbe muovendo per convincerlo a vestire la maglia bianconera.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juve, nuovo scambio con Dybala: c’è il pupillo di Marotta