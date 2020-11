Nubi sul futuro di Paulo Dybala alla Juventus. Anche Martial al Manchester United ha perso un ruolo da protagonista

Solo nove presenze e 2 gol in questa stagione tra Premier e Champions per Anthony Martial. L’attaccante francese è finito indietro nelle gerarchie di Solskjaer al Manchester United, ieri salvato da Cavani nel match contro il Southampton. L’ex Monaco vive un momento difficile all’Old Trafford, alla stregua di Paulo Dybala alla Juventus. Anche l’argentino stenta a decollare nel progetto Pirlo, con le sirene di mercato che si fanno sempre più insistenti sul conto del numero dieci.

Juventus, torna di moda Martial: scambio con Dybala

Martial non è stato nemmeno convocato nell’ultima sfida dei ‘Red Devils’ e, se la situazione non dovesse cambiare, non è da escludere una partenza del nazionale transalpino anche nella finestra di gennaio. Situazione simile a Torino per Dybala, con Juve e United che potrebbero anche riaprire dei vecchi discorsi e pensare ad un’ipotetica operazione tra i due attaccanti. Considerando la difficile situazione economica e un rinnovo che stenta a decollare, la dirigenza della Continassa potrebbe valutare uno scambio per la ‘Joya’ e registrare comunque una plusvalenza importante e preziosa per risanare il bilancio. Martial a più riprese in passato è stato accostato alla Juventus e resterebbe nella lista anche dell’ex Ad Marotta se Lautaro Martinez dovesse lasciare l’Inter la prossima estate.

