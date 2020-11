Calciomercato Juventus, clamorosa idea per la panchina | Sfida all’Inter

Il futuro di un allenatore è in bilico tra gli interessi di diverse big internazionali. Di seguito le ultime novità sull’idea di calciomercato per la Juventus

L’inizio di Andrea Pirlo in panchina non sta convincendo la Juventus. I bianconeri sono in piena corsa in Champions League e campionato, ma non stanno riuscendo a imporsi. L’ultimo pareggio contro il Benevento potrebbe far scattare l’allarme in panchina. Di seguito l’ultima idea a riguardo e l’intreccio che potrebbe riguardare anche Inter e PSG.

Calciomercato Juventus, clamorosa idea Allegri per la panchina

Il futuro di Massimiliano Allegri potrebbe tornare clamorosamente a legarsi alla Juventus, secondo quanto riporta ‘Fichajes.net’. La dirigenza dei torinesi starebbe dunque valutando il ritorno dell’ex Milan che ha fatto molto bene nelle scorse stagioni, portando il club bianconero allo Scudetto e in finale di Champions League. Il tecnico è stato accostato in numerose occasioni anche al PSG nelle ultime settimane. La posizione di Tuchel resta in bilico, ma al momento i transalpini sarebbero in secondo piano. In corsa ovviamente anche l‘Inter: Allegri resta il preferito di Marotta in caso di addio ad Antonio Conte.

