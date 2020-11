Cristiano Ronaldo, come riporta ‘Don Balon’, spingerebbe per l’arrivo a Torino del connazionale Ruben Neves

Cristiano Ronaldo resta imprescindibile per la Juventus di Pirlo e un’altra dimostrazione della dipendenza da CR7 è arrivata dal deludente pareggio sul campo del Benevento. La squadra bianconera non può fare a meno del suo fuoriclasse, che conserva anche una certa influenza nelle scelte di mercato della società presieduta da Agnelli.

Juventus, Ruben Neves in pole nella lista di Ronaldo

Il cinque volte Pallone d’Oro vuole una Juve sempre competitiva ai massimi livelli e, nonostante una situazione economica certamente non tra le più rosee, la dirigenza campione d’Italia sembra voler accontentare il suo totem. Ronaldo – scrive il portale ‘Don Balon’ – spingerebbe per un innesto di spessore a centrocampo, viste le difficoltà riscontrare al momento nel reparto mediano dalla ‘Vecchia Signora’. La priorità in questo senso dell’ex Real Madrid sarebbe il connazionale Ruben Neves, anche lui gestito da Jorge Mendes. Ronaldo avrebbe rivelato la necessità di acquistare il centrocampista del Wolverhampton al potente agente, quest’ultimo in ottimi rapporti con la Juventus e il CFO Paratici.

La regia di Mendes potrebbe facilitare l’approdo di Neves a Torino, anche se il sodalizio inglese non sarebbe disposto a fare sconti valutando il giocatore intorno ai 50 milioni id euro.

