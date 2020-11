Ronaldo non ci sarà a Benevento: i motivi della decisione di riposare in campionato e non in Champions League

Cristiano Ronaldo salta la trasferta di Benevento. L’attaccante dalla Juventus non sarà convocato per la partita di domani ed osserverà un turno di riposo. Una decisione a sorpresa, considerato che i bianconeri hanno conquistato con due turni d’anticipo la qualificazione aritmetica agli ottavi di finale di Champions League. Tuttavia, CR7 ha scelto di saltare il match di campionato, dove la squadra di Pirlo è attualmente quarta in classifica a -4 dalla capolista Milan, e non la prossima sfida europea contro la Dinamo Kiev. Per seguire ed interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT TV | ESCLUSIVO Rossi (Ct Ungheria) ‘avvisa’ Juventus e Milan su Szoboszlai

Juventus, Ronaldo salta il Benevento | Ecco il motivo

Il motivo è molto semplice: con ogni probabilità il cinque volte Pallone d’Oro avrà spinto per riposare in Serie A e giocare in Champions per continuare ad inseguire i record che sta scrivendo nella massima competizione europea nell’eterna sfida con Messi. Al contrario dell’argentino, che ha riposato nello scorso turno proprio contro la Dinamo Kiev, il 35enne vuole approfittare di tutte le partite a sua disposizione per migliorare ulteriormente il suo score europeo. Con buona pace di tutti i suoi Fantallenatori.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> CMIT TV | ESCLUSIVO Monchi su Maradona: “Se ne va il migliore della storia”