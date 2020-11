Calciomercato, irrompe la Juventus | Sgarbo all’Inter

Nuovo intreccio in ottica calciomercato Juventus e calciomercato Inter. La ricerca di rinforzi in difesa porta allo scontro tra Paratici e Marotta

Salvo rare eccezioni, come quella della passata stagione, il campionato di Serie A viene vinto da chi ha la miglior difesa. Ecco perché, nonostante il ritardo in classifica, in casa Juventus non c’è troppa preoccupazione. La squadra di Pirlo è quella che subito meno gol di tutte (grazie anche al 3-0 a tavolino sul Napoli, ndr), ma i continui infortuni di Chiellini e l’avanzare dell’età di Bonucci impongono al club di cercare rinforzi sul mercato. In tale ottica, secondo il sito spagnolo ‘fichajes.net’, il CFO Fabio Paratici avrebbe messo gli occhi su Stefan Savic. In scadenza di contratto nel 2022 con l’Atletico Madrid, il 29enne centrale montenegrino è da tempo nel mirino dell’Inter. Si prospetta quindi un altro derby d’Italia sul mercato, con i bianconeri che sperano di fare uno sgarbo al grande ex Marotta. Anche l’alternativa per la retroguardia della ‘Vecchia Signora’, peraltro, porterebbe nella Liga: piace il serbo (con passaporto olandese) Nemanja Gudelj. L’ostacolo è rappresentato dalle richieste economiche del Siviglia, che lo valuta ben 20 milioni di euro.

